Peste 2000 de militari vor participa la parada de Ziua Independenței. Antrenamente vor avea loc pe străzi din Chișinău și drumuri naționale

Peste 2000 de militari ai Armatei Naționale și ofițeri ai MAI și SIS vor participa la parada de Ziua Independenței. De asemenea, în două formații vor defila și 150 de veterani ai Războiului de la Nistru din 1992. Până în 27 august, Ministerul Apărării anunță un șir de antrenamente pe drumuri naționale, în PMAN și pe străzi ale Chișinăului.

Autoritățile anunță și prezența militarilor străini la paradă.

„În Piața Marii Adunări Naționale vor participa grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii și altele. Generalul Ojog a menționat că la paradă vor fi implicate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială, achiziționate atât din bugetul național de apărare, cât și prin intermediul programelor de asistență oferite de partenerii externi. Printre acestea se numără armament ușor de infanterie, sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, sisteme de monitorizare și protecție a spațiului aerian național și vehicule militare cu destinație specială aflate în dotarea Armatei Naționale și Ministerului Afacerilor Interne”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Între timp, autoritățile centrale anunță că în zilele de 11, 13, 18 și 20 august, vor fi desfășurate antrenamente comune în intervalul 08:00–10:00, sub podul de pe șoseaua Hâncești, în cartierul Telecentru, pe tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczyński și Sprâncenoaia.

De asemenea, în zilele de 11, 13, 21 și 25 august antrenamente vor avea loc și la ieșirea din Chișinău, pe traseul național M3, acolo unde traficul rutier va fi restricționat. Administrația Națională a Drumurilor precizează că sistări vor avea loc pe segmentul cuprins între nodul rutier de pe strada Băcioii Noi și nodul rutier din proximitatea localităților Brăila și Băcioi.

„Restricțiile vor fi aplicate în zilele de 11 și 13 august, între orele 09:00–14:00, precum și în zilele de 21 și 25 august, între orele 21:00–00:00. Măsura are drept scop asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a antrenamentelor și protejarea participanților la trafic”, se menționează într-un comunicat oficial.

Ministerul Apărării anunță că antrenamentele generale vor avea loc în 21 august și 25 august, în Piața Marii Adunări Naționale, între orele 22:00–00:00.