Pești morți și ape contaminate după atacurile cu drone de lângă Moscova

În râul Gnilușa, care traversează districtul urban Domodedovo, au ajuns substanțe chimice ce au provocat moartea în masă a peștilor. Informația a fost confirmată pentru publicația Msk1 de șefa administrației din Domodedovo, Evghenia Hrustaliova.

Potrivit acesteia, în prezent, autoritățile curăță malurile râului de peștii morți.

De asemenea, este analizată posibilitatea introducerii în apă a unor bacterii speciale care descompun compușii chimici.

Hrustaliova a adăugat că analizele efectuate au arătat că apa potabilă din rețeaua publică nu a fost afectată, astfel că poate fi utilizată fără restricții.

Anterior, locuitorii districtului urban Domodedovo s-au plâns de un miros înțepător, de spumă pe suprafața apei și de numeroși pești morți în râul Gnilușa.

Canalul de Telegram „Domodedovod” a publicat fotografii și înregistrări video care arată poluarea râului. Cele mai recente imagini sunt datate 2 august.

Administrația satului Krasny Put din districtul urban Domodedovo a raportat că substanțe chimice s-au scurs în cursurile de apă locale după stingerea unui incendiu în parcul industrial Yuzhnye Vorota, care a fost atacat de drone ucrainene pe 20 iulie.

Acesta este situat în apropierea satului Koledino, lângă Moscova, unde Forțele Armate Ucrainene au atacat un depozit Wildberries în aceeași zi.