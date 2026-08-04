Imagini inedite de pe front: soldați ruși treziți din somn și capturați de forțele ucrainene. Le-au șoptit să nu opună rezistență

Un videoclip publicat de Forțele de Operațiuni Speciale (SOF) din Ucraina surprinde imagini inedite din cadrul unei misiuni speciale.

Pe imagini se vede cum personalul grupului de intervenție specială descoperă ascunzători individuale ale soldaților ruși, într-o pădure. Militarii ucraineni îi trezesc pe soldații ruși, iar în șoaptă, le vorbesc și apoi îi iau cu ei.

Pe imagini se văd doi militari ruși, notează Ukrainska Pravda.

❗️🇺🇦Ukrainian SOF captured two 🇷🇺Russian servicemen while they were sleeping in a position set up with a minimum of unmasking features. pic.twitter.com/HeKuElAgUl— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 4, 2026

Pozițiile rusești erau camuflate, dar au fost depistate de operatorii SOF

Potrivit SOF, pozițiile erau destul de bine amenajate, cu acoperire deasupra și camuflaj, și cu un minim de deșeuri sau indicii care să dea de gol ascunzătoarea acestora.

Cu toate acestea, operatorii SOF i-au zărit primii pe soldații ruși, au descoperit ascunzătorile, iar cu armele îndreptate spre ei, le-au șoptit să nu opună rezistență. Cei doi militari ruși au fost luați prizonieri fără să se tragă niciun foc de armă.

SOF avertizează asupra pierderilor mari de pe front

„În contextul acestui nou război cu drone și al zonelor de sunt uciși un număr mare de oameni, tot mai mulți ruși își pierd viața în drumul spre pozițiile lor, fără aproape nicio șansă de supraviețuire”, se arată în declarația publicată de SOF.

Potrivit acestora, din cauza numărului mare de soldați ruși morți, întărirea fondului de schimb de prizonieri este mai dificilă, dar și mai importantă, pentru a-i duce acasă teferi pe viitor pe apărătorii ucraineni prinși în captivitate.

„Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei continuă să desfășoare misiuni speciale în spatele liniilor inamice și în zona gri, majoritatea dintre acestea nefiind făcute publice”, potrivit sursei citate.