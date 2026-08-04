Pentru a economisi, utilizarea apei în scopuri recreative va fi limitată

Pentru a economisi, utilizarea apei în scopuri recreative și alte nevoi neesențiale va fi limitată. Comisia Națională de Gestionare a Crizelor a luat această decizie luni, pe fondul riscurilor asociate cu nivelurile scăzute ale apei din râul Nistru.

Conform deciziei, utilizarea apei potabile și a apei din surse de suprafață în scopuri neesențiale, cum ar fi spălarea străzilor sau umplerea piscinelor, va fi limitată. Apa va fi prioritizată pentru satisfacerea nevoilor esențiale ale populației – spitale, școli și alte servicii vitale. În plus, comisia a decis să reducă consumul de apă cu cel puțin 20% de către întreprinderile industriale ale căror activități nu sunt critice pentru producția alimentară, sectorul medical sau sănătatea publică.

În plus, extracția apei din râul Nistru și irigarea terenurilor agricole vor fi permise doar noaptea – între orele 21:00 și 06:00 – acordându-se prioritate culturilor horticole, care sunt esențiale pentru securitatea alimentară. Irigațiile vor fi monitorizate de autoritățile competente, iar în zonele în care nivelurile apei ating niveluri critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar extracția apei. Acest lucru va permite o utilizare mai eficientă a apei disponibile și va reduce încărcarea pe Nistru.

„Vor fi puse în funcțiune puțuri de rezervă, vor fi pregătite cisterne de apă și vor fi utilizate motopompe transferate din rezervele de stat. Acest lucru va asigura aprovizionarea cu apă a populației chiar dacă apar probleme la instalațiile de captare a apei și va reduce riscul de întreruperi ale alimentării cu apă”, se arată în hotărâre.

În cadrul ședinței comisiei, s-a menționat că nivelurile scăzute ale apei și temperaturile ridicate pot contribui la înflorirea algelor și la creșterea concentrațiilor de poluanți. Prin urmare, monitorizarea calității apei va fi consolidată pentru a identifica prompt potențialele schimbări, a ajusta procesele de tratare și a garanta siguranța apei potabile. În plus, populația va fi informată periodic despre evoluția situației și recomandările necesare, care vor contribui la protejarea sănătății publice și la prevenirea răspândirii dezinformării.

Apă-Canal Chișinău, în cooperare cu autoritățile locale și centrale competente, va lua măsurile necesare pentru menținerea alimentării cu apă a municipiului Chișinău. În funcție de evoluția situației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti capacități logistice pentru livrarea apei potabile prin intermediul autocisternelor mobile către comunitățile afectate.

Măsurile adoptate la a doua ședință a Comisiei Naționale de Gestionare a Crizelor completează deciziile aprobate de Comisie la 28 iulie 2026 și vizează consolidarea capacității statului de a răspunde provocărilor regionale, de a proteja populația și de a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor vitale pe durata stării de alertă maximă.

Comisia Națională de Gestionare a Crizelor este mecanismul național prin care organele statului analizează în mod cuprinzător situațiile de criză, coordonează acțiunile instituțiilor statului și iau decizii operaționale pentru protejarea populației, a infrastructurii critice și funcționarea neîntreruptă a serviciilor vitale.