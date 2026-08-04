Acciza la energia electrică va fi introdusă începând de anul viitor

În Republica Moldova este extinsă lista produselor supuse accizelor, iar energia electrică este inclusă în sfera de aplicare a acestora.

Aceste prevederi au fost incluse în noua redacție a Titlului IV „Accize” din Codul fiscal.

Ministerul a finalizat procesul de revizuire a acestuia. Potrivit legislației fiscale în vigoare, energia electrică nu este inclusă în lista mărfurilor accizabile.

În prezent, în Republica Moldova accizele se aplică unui număr limitat de produse, precum băuturile alcoolice și produsele din tutun, carburanții, anumite tipuri de mijloace de transport și alte bunuri.

Conform noii redacții a Titlului IV din Codul fiscal privind accizele, pe lângă includerea energiei electrice în sfera de aplicare a accizelor, sunt prevăzute excepții de la regimul de accizare, scutiri de la plata accizelor și cote reduse, în funcție de utilizarea produselor energetice și a energiei electrice.

Astfel, facilitățile vor fi aplicate pentru utilizarea produselor energetice în agricultură și silvicultură, în construcții, pentru încălzire și producerea energiei electrice, în anumite procese tehnologice, în transportul feroviar și transportul electric urban, precum și în alte cazuri. O parte dintre scutiri va fi aplicată prin restituirea accizelor achitate anterior.

Cotele accizelor pentru produsele energetice și energia electrică vor fi actualizate anual, ținând cont de cursul euro din luna octombrie, și vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie al anului următor.

Pentru anul 2030, acciza la energia electrică utilizată în scopuri comerciale este stabilită la nivelul de 10 lei/MWh.