Medvedev îl amenință cu moartea pe Zelenski: „Doamna cu coasa îi suflă deseori în ceafă”

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a amenințat cu moartea iminentă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat marți pe Telegram, presărat cu insulte și remarci macabre, relatează agenția DPA.

Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și cunoscut pentru declarațiile sale radicale la adresa Ucrainei și a aliaților acesteia, a reacționat la discursul de Crăciun al lui Volodimir Zelenski. El a susținut că liderul ucrainean și-ar fi dorit moartea „unei persoane” — aluzie interpretată pe scară largă ca referire la președintele rus Vladimir Putin.

„Tuturor le este clar că el dorește moartea nu doar a «unei singure persoane», ci a noastră, a tuturor, și a țării noastre. Și nu doar că își dorește acest lucru, dar a și ordonat atacuri masive”, a afirmat Medvedev.

Într-un pasaj deosebit de agresiv, fostul președinte rus a sugerat că moartea lui Zelenski este iminentă. „Nu voi scrie aici despre moartea sa violentă, deși în acest moment «Doamna cu coasa» îi suflă deseori în ceafă ticălosului”, a spus Medvedev, fără a-l numi explicit pe liderul ucrainean, preferând o serie de insulte și jigniri.

Medvedev a continuat într-un registru macabru, afirmând că, după moarte, corpul lui Zelenski ar trebui conservat și expus „în scopuri științifice” la muzeul Kunstkamera din Sankt Petersburg. El a făcut trimitere la colecția de curiozități creată în secolul al XVIII-lea de țarul Petru I, care includea și exponate cu malformații.

Deși Medvedev este cunoscut ca un provocator notoriu, tirada intitulată „Despre anul care trece” este neobișnuit de dură și insultătoare chiar și pentru standardele sale, notează DPA.

În discursul său din ajunul Crăciunului, Volodimir Zelenski a declarat: „Fie ca el să piară, poate că fiecare dintre noi gândim asta în sinea noastră”. Deși nu a menționat niciun nume, afirmația a fost interpretată pe scară largă ca o referire la Vladimir Putin. Zelenski a adăugat însă: „Dar când ne întoarcem către Dumnezeu, bineînțeles că cerem ceva mai mare. Cerem pace pentru Ucraina”.

Pe fondul escaladării verbale, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni Ucraina că ar fi încercat să atace cu drone una dintre reședințele lui Putin din regiunea Novgorod. Kievul a negat categoric aceste acuzații. Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a fost informat de Vladimir Putin, în cadrul unei convorbiri telefonice, despre presupusul atac. „Nu e bine”, a comentat el.

De la declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022, ambele părți au evitat, până acum, atacuri aeriene directe împotriva șefilor de stat. Totuși, forțele speciale ruse l-ar fi vizat pe Zelenski în primele zile ale războiului, iar serviciile de securitate ucrainene susțin că numeroase planuri de asasinat au fost dejucate ulterior.

Președintele Volodimir Zelenski a respins acuzațiile Kremlinului, catalogându-le drept o „farsă”, potrivit agențiilor Ukrinform și Dialog.