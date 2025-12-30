Kenții din PAS, cu declarații contradictorii. De ce deputații căutau alcool

Confuzie în rândul deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care fac parte din chatul denumit „Kenții”. În timp ce parlamentarul Maxim Potîrniche spune că discuțiile despre sticlele de vin erau „în contextul unei zile de naștere”, Marcel Spatari declară că se discuta unde se vor întâlni pentru „a marca finalul anului un pic”.

Spatari a declarat că nu a existat nicio „beție” și că grupul este unul al aripii tinere a PAS, în care se discută subiecte uzuale, precum pauzele de masă sau întâlniri între colegi.

„Este o situație neplăcută, mai ales este jenantă denumirea grupului. E un grup al aripei tinere a PAS-ului, în care mă flatează că m-au invitat, pentru că mă consideră tânăr.

De ce a ales să numească grupul așa administratorul acestuia nu știu, poate e o glumă mai veche, poate nu cunoaṣte conotația etc., dar de când sunt în acest grup nu s-a discutat nimic criminal.

Da, se mai fac observații pe acel chat, uneori când se apropie pauza de masă se discută unde mâncăm, iar ieri la final de sesiune s-a discutat unde ne întâlnim pentru a marca finalul anului un pic. N-a fost nicio beție.

Dedicația mea pentru funcția pe care o am acum și pentru care sincer am luat decizii personale grele nu este afectată de prezența într-un chat al tinerilor din PAS, chiar dacă acesta are o denumire nepotrivită”, a menționat Spatari.

Anterior, deputatul PAS Maxim Potîrniche a oferit o altă explicație, afirmând că discuțiile au avut loc în contextul unei zile de naștere a unui coleg și în timpul unei pauze generate de o defecțiune tehnică a sistemului de vot din Parlament.

„Chatul este real, discuția a avut loc într-o pauză survenită în Parlament din cauza unei defecțiuni tehnice la sistemul de vot și era în contextul unei zile de naștere a unuia dintre colegi”, a precizat parlamentarul.

Amintim că mai mulți deputați PAS, adunați într-un grup pe WhatsApp, denumit „Kenții”, au fost surprinși discutând în timpul ședinței Parlamentului. Conversația a fost fotografiată de pe laptopul deputatului Maxim Potîrniche și distribuită pe rețele.

Potrivit mesajelor, deputatul Eugen Sinchevici a întrebat „Cine ce alcool are?”, iar Radu Marian a răspuns că are „vreo 4 sticle de vin”.

Ulterior, Eugen Sinchevici a răspuns: „Cum a zis Carlas: tot ce are spirt și arde o să fie nicitojit”.

În aceeași conversație apare și un mesaj al deputatului PAS Marcel Spatari, care comentează: „Chicu – campion la amendamente. Propun să-i dăm o diplomă ceva”.