NATO vrea să răspundă „mai agresiv” la atacurile hibride ale Rusiei, spune un înalt oficial militar al Alianței

NATO ia în considerare o schimbare către un răspuns mai ferm la operațiunile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian ale Rusiei, a declarat pentru Financial Times amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului militar al NATO, citat de Kyiv Independent.

Amiralul italian spune că alianța reevaluează modul în care face față amenințărilor hibride care s-au intensificat în întreaga Europă.

„Studiem totul… În ceea ce privește spațiul cibernetic, suntem oarecum reactivi. Ne gândim să fim mai agresivi sau proactivi în loc să fim reactivi”, a declarat Dragone pentru FT.

El a sugerat, de asemenea, că o „lovitură preventivă” ar putea, în anumite circumstanțe, fi considerat o „acțiune defensivă”, menționând totodată că o astfel de abordare este „mai îndepărtată de modul nostru obișnuit de a gândi și de a acționa”.

Țările europene s-au confruntat cu o serie de incidente hibride în ultimii ani, inclusiv atacuri cibernetice, sabotaje suspectate a fi legate de Rusia și cazuri repetate de deteriorare a infrastructurii submarine în Marea Baltică.

Spre exemplu, în România, mai multe aeronave de luptă au fost ridicate pe 28 noiembrie de la sol, din Baza 57 Mihail Kogălniceanu și de la baza aeriană 86 Fetești, după ce radarele MApN au depistat ținte care au încălcat spațiul aerian național.

Locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea au primit mesaje de avertizare RO-Alert. Ulterior, Ministrul Apărării a anunțat că o dronă fără încărcătură explozivă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui, la circa 50 de km de granița cu Republica Moldova.

„Să fim mai agresivi decât adversarul nostru poate fi o opțiune”

În timp ce unii membri NATO, în special din Europa de Est, au insistat pentru o poziție mai dură, Dragone a afirmat că orice schimbare necesită o analiză atentă a limitelor legale și jurisdicționale.

„Să fim mai agresivi decât agresivitatea adversarului nostru ar putea fi o opțiune. (Problemele țin de) cadrul legal, cadrul jurisdicțional, cine va face asta?”, a declarat oficialul NATO.

Dragone a evidențiat misiunea Baltic Sentry a NATO ca un exemplu de descurajare eficientă.

Operațiunea desfășoară nave aliate, avioane și drone navale pentru a monitoriza infrastructura critică din Marea Baltică, după mai multe incidente de tăiere a cablurilor de comunicații în 2023 și 2024.

„De la începutul Baltic Sentry, nu s-a mai întâmplat nimic. Asta înseamnă că descurajarea funcționează”, a mai spus Dragone pentru Financial Times.



