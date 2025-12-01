Statul își vinde activele: terenul de 11 milioane din Zagarancea, din nou „vedeta” licitațiilor

Agenția Proprietății Publice scoate din nou la mezat bunuri importante ale statului. Pe 16 decembrie 2025, la sediul APP din Chișinău vor fi licitate 31 de loturi – de la spații industriale și clădiri vechi, până la terenuri valoroase situate în mai multe raioane ale țării. Cei interesați să participe trebuie să depună cererile și actele necesare până pe 15 decembrie, la ora prânzului, împreună cu un acont de 10% din prețul inițial al bunului vizat.

Cel mai scump activ scos la vânzare este din nou terenul de peste cinci hectare din comuna Zagarancea, raionul Ungheni, cu un preț de pornire de 11 milioane de lei. Cumpărătorul nu va lua doar pământul, ci și o obligație fermă: investiții de cinci milioane de euro în următorii trei ani. Este a cincea încercare a statului de a vinde acest lot. Până acum, lipsa ofertanților a fost pusă pe seama promovării insuficiente și a incertitudinii privind planurile de dezvoltare din zonă, deși terenul este amplasat strategic, aproape de viitoarea magistrală spre România, ceea ce îl recomandă pentru fabrici, depozite sau alte activități industriale.

Lista bunurilor scoase la licitație include și alte loturi valoroase. În Chișinău, pe strada Uzinelor, statul vinde un spațiu nelocuibil de mari dimensiuni, la un preț de pornire de 9,5 milioane de lei, unul dintre cele mai scumpe obiecte din pachet. La Bălți, este scos la vânzare un complex situat pe strada Ciprian Porumbescu, evaluat la peste două milioane de lei, al treilea cel mai valoros lot al licitației.

Restul bunurilor sunt clădiri administrative, depozite, sedii vechi, terenuri mici pentru construcții și foste puncte gospodărești din raioanele Soroca, Edineț, Orhei, Drochia, Cimișlia, Hîncești, Rîșcani, Fălești, Glodeni, Telenești, Taraclia și Criuleni. În paralel, APP organizează și o licitație „cu reducere” pentru alte șase bunuri care nu au fost vândute anterior, cu prețuri inițiale cuprinse între 15.000 și 207.000 de lei, situate în localitățile Pelinia, Mîndîc, Lăpușna, Cinișeuți, Gordinești și Ciolacu Nou.

După adjudecare, cumpărătorii au la dispoziție 20 de zile pentru achitarea integrală a prețului și a impozitului privat de 1%, urmând semnarea contractului de vânzare-cumpărare. APP reamintește că, dacă suma nu este achitată la timp, licitația este anulată, iar acontul nu se restituie. Autoritățile subliniază că privatizarea acestor bunuri face parte din strategia de valorificare a activelor neutilizate, atragere de investiții și generare de noi proiecte economice, în special pe terenurile industriale care pot crea locuri de muncă și venituri suplimentare la buget.