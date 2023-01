Plante, fructe şi legume care tratează răceala şi gripa

Vitamina C

Medicii recomanda o doza mare de vitamina C pe zi, cam 2.000 mg, adica echivalentul 30 de portocale, pentru a reduce simptomele gripei si ale racelii. Aceasta doza nu este insa recomandata pe intervale mari de timp, o supradozare ducand la diaree.

Echinacea

Aceasta planta poate reduce considerabil durata racelii. Insa administrarea ei pe timp indelungat este controversata.

Zincul

Are efect antiviral si reduce semnificativ durata bolii. Poate fi administrat sub forma de pastile, ca supliment alimentar sau consumand alimente bogate in zinc: fructe de mare, peste gras, ficat si carne de vita, germeni de grau, fasole si linte.

Maghiranul

Favorizeaza transpiratia abundenta si descongestionarea sinusurilor si a nasului. Se administreaza sub forma de infuzie: la o cana de apa clocotita, se pun trei lingurite cu pulbere de maghiran; se lasa la infuzat 15 minute, dupa care se strecoara si se bea infierbantat.

Ceaiul de tei

Contribuie la vindecarea racelii si a gripei, mai ales cand sunt insotite de febra, deoarece produce o transpiratie abundenta care face sa scada temperatura crescuta a corpului.

Usturoiul

Previne afectiunile virale si bacteriene, dar ajuta si la tratarea afectiunilor provocate de acestea, datorita celor 20 de substante antivirale si antibacteriene. Se recomanda consumul a 2-3 catei de usturoi dupa fiecare masa principala, iar pentru prevenirea imbolnavirii, se consuma cate o jumatate de catel de usturoi dimineata, la pranz si seara.

Busuiocul

Revitalizeaza rapid organismul si il invioreaza, ajutand totodata la stoparea procesului gripal in orice faza, dar mai ales la inceput. Se bea ceai foarte cald, cu inghitituri mici. Doza-soc este de 5-6 cani, baute la o jumatate de ora una de alta.



Hreanul

Desfunda sinusurile congestionate si nasul infundat. Se pun cataplasme cu hrean ras invelit in tifon, pe frunte, timp de 15-20 de minute.

Ceapa

Te ajuta cand tusesti sau ai bronsita, alungand durerile din piept si calmand tusea. Se bea un ceai din doua cepe (cu tot cu coaja) si doua cani de apa. Se bea incet, timp de un sfert de ora. Ceapa are proprietati antivirale si de combatere a germenilor microbieni, datorita alicinei.

Supa de pui

Reduce procesele inflamatorii care fac mucoasele nasului si ale faringelui sa produca mucus. Pentru cei care sufera de raceala, supa de pui calmeaza tusea, stranutul si reduce secretiile nazale.

