Ploaie, ceață și risc de polei pe drumuri. AND îndeamnă șoferii la prudență maximă

Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de ploaie și carosabil umed. Pe mai multe sectoare se semnalează ceață, cu vizibilitate redusă.

Totodată, drumarii atenționează că, pe parcursul nopții, temperaturile vor scădea sub pragul de îngheț, favorizând formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri.

„Aceste condiții sporesc riscul de alunecare și impun maximă prudență din partea conducătorilor auto”, au declarat reprezentanții AND, menționând că echipele de intervenție sunt mobilizate în teren și monitorizează permanent starea drumurilor naționale.

Astfel, pe durata nopții, muncitorii urmează să desfășoare intervenții preventive și lucrări de combatere a lunecușului, pentru ca șoferii să poată circula în condiții sigure.

Este de menționat că, pentru noaptea de 16 februarie, sunt prognozate intensificări ale vântului din nord-vest, cu rafale de până la 15–20 m/s. În acest context, autoritățile recomandă conducătorilor auto să dea dovadă de prudență sporită, deoarece vântul puternic poate provoca căderea crengilor sau arborilor pe anumite sectoare de drum.

În această perioadă, conducerea AND, membrii Celulei de Criză și Serviciul Operativ activează în regim permanent pentru monitorizare, coordonarea intervențiilor și informarea în timp real a participanților la trafic. Pentru orice situație de urgență sau solicitare de intervenție, precum și pentru informații actualizate privind starea drumurilor, cetățenii se pot adresa Serviciului Operativ AND, disponibil non-stop:(+373) 78 337 744, (+373) 60 477 117, disponibile și prin Viber/WhatsApp.

Pentru siguranța participanților la trafic, Administrația Națională a Drumurilor recomandă respectarea următoarelor măsuri de siguranță:

să adapteze viteza la condițiile de drum;

să păstreze distanța de siguranță;

să asigure echiparea corespunzătoare a vehiculului pentru condiții de iarnă;

să evite manevrele riscante, în special în condiții de ceață densă, carosabil umed sau polei.