„Veți intra în politica de la București sau Bruxelles după încheierea mandatului de președinte al RM?” Cum răspunde Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova a dezvăluit, după conferința de la Munchen, dacă după încheierea mandatului de președinte al Republicii Moldova planifică sau nu să se implice în viața politică de la București sau în cea de la Bruxelles.

„Dumneavoastră după mandatul pe care îl veți termina la Chișinău vă gândiți la o carieră politică la Bruxelles, în elita politică europeană sau există o dorință sau v-a trecut prin gând ideea de a intra în politica de la București?”, a fost întrebată președinta R. Moldova, de jurnaliștii români, într-un interviu după Conferința de Securitate de la München.

„Nu mi-am facut niciun plan cu privire la participarea mea în viața politică a României, nu mi-am făcut planuri în general despre viața de după această funcție în calitate de președinte al Republicii Moldova. Știu doar că oriunde voi fi, voi contribui în continuare la rezolvarea problemelor din Republica Moldova și voi lupta pentru ca RM să rămână parte a lumii libere”, a răspuns Maia Sandu.

„Dar dacă ne facem noi planuri, putem vorbi?”

„Planuri puteți face pentru dvs. Nu am asemenea planuri și sunt multe lucruri acasă la care trebuie să lucrăm.”