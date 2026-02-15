Refugiații ucraineni în Moldova: Circa 6.000 de persoane au primit cetățenie

La aproape patru ani de la începutul războiului din Ucraina, Republica Moldova rămâne una dintre principalele țări de tranzit și refugiu pentru cetățenii ucraineni. Datele Agenției ONU arată că peste două milioane de persoane au trecut prin țara noastră, iar circa 140.000 s-au stabilit temporar sau pe termen mai lung aici, majoritatea fiind femei cu copii.

„Se împlinesc patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina și suntem cu toții familiarizați cu numărul mare de refugiați, în Republica Moldova. Avem peste două milioane de ucraineni care au traversat sau au stat o perioadă determinată în Republica Moldova. 140.000 s-au stabilit aici, iar peste 86.000 cu statutul de protecție temporară”, a declarat reprezentantul interimar UNHCR, Katja Saha.

Potrivit UNHCR, tot mai mulți refugiați iau în considerare posibilitatea de a rămâne în Republica Moldova și după încheierea conflictului, semn că procesul de integrare avansează. Reprezentanții agenției subliniază și impactul economic al acestora.

„Refugiații care au venit au contribuit la economia locală. Aceștia au contribuit cu 1.6 miliarde de lei, care au ajutat economia locală”, a menționat Katja Saha.

Cei mai mulți ucraineni angajați în Republica Moldova activează în domeniul HORECA, comerț sau servicii. Totuși, un număr redus au contracte stabile de muncă. Specialiștii explică situația prin bariere lingvistice și dificultăți în recunoașterea diplomelor.

„Sunt aproximativ 2.500 de persoane care s-au adresat serviciilor agenției și au primit un loc de muncă, în Moldova. Deținem mai multe anchete care demostrează că aproximativ 40-45% dintre maturi au sau job-uri ilegale sau continuă să lucreze de la distanță, inclusiv pentru companii ucrainene sau străine”, a precizat reprezentantul UNHCR, Yurii Arnautov.

În ceea ce privește copiii, estimările indică între 20.000 și 50.000 de minori de vârstă școlară aflați în Republica Moldova. Dintre aceștia, aproximativ 3.500 sunt înscriși în sistemul național de învățământ, majoritatea continuând studiile online după programa ucraineană.

Autoritățile au prelungit la începutul anului regimul de protecție temporară, procedura fiind realizată exclusiv online. Până în prezent, peste 20.000 de persoane au depus cereri de azil, iar aproximativ 80.000 beneficiază deja de acest statut. Există și cazuri în care refugiații au obținut cetățenia Republicii Moldova.

„Fie ei sunt recunoscuți ca fiind cetățeni ai Republicii Moldova, în cazul în care au anumite legături de rudenie, sau ei aplică pentru cetățenie. Știm că până la această oră, din anul 2022 au obținut cetățenie în jur de 6.000 de persoane, alte 6.000 au o formă de ședere – fie permis de ședere pe termen lung, fie provizoriu”, a declarat consilierul juridic UNHCR, Sergiu Găină.

Conform datelor oficiale, în prezent peste 80.000 de cetățeni ucraineni beneficiază de protecție temporară în Republica Moldova.