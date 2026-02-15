Militarii căzuți în Războiul din Afganistan, comemorați astăzi: Peste 12 mii de moldoveni au participat la conflictul armat

Pe data de 15 februarie a fiecărui an, marcăm Ziua comemorării celor căzuți în Războiul din Afganistan – un moment de reculegere și profund respect pentru militarii care și-au îndeplinit datoria cu devotament, dar care, cu regret, nu s-au mai întors acasă, menționează Ministerul Apărării.

„IN MEMORIAM…

În această zi, militarii Armatei Naționale au participat la acțiuni de comemorare în Chișinău, Bălți, Cahul, Edineț și în alte localități ale țării. La monumentele edificate în memoria celor căzuți la datorie au fost depuse flori și a fost păstrat un moment de reculegere, în semn de omagiu față de sacrificiul lor.

Omagiul instituției de apărare adus conaționalilor căzuți în Afganistan reafirmă respectul pentru curajul și devotamentul celor care au fost la datorie, dar și un moment de conștientizare a importanței respectului pentru pace.

În perioada 1979–1989, peste 12 mii de moldoveni au participat la conflictul din Afganistan, iar 301 militari și-au pierdut viața”, se menționează în comunicatul Ministerului Apărării.