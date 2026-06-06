Investigație: Vila în care locuiește Mitropolitul Vladimir, în centrul unui litigiu

O investigație realizată de TV8 aduce în atenția publicului noi informații despre bunurile imobiliare asociate Mitropolitului Vladimir. Timp de aproape două luni, jurnaliștii proiectului Cutia Neagră PLUS au analizat documente, acte cadastrale și tranzacții imobiliare, identificând mai multe proprietăți și situații care ridică semne de întrebare.

Potrivit autorilor anchetei, una dintre proprietățile atribuite Mitropolitului Vladimir este un apartament spațios situat în centrul Chișinăului, în apropierea bulevardului Ștefan cel Mare. Imobilul se află într-un bloc cu acces restricționat și sistem de supraveghere video.

Jurnaliștii susțin însă că liderul Bisericii Ortodoxe din Moldova preferă să locuiască într-o vilă amplasată într-o suburbie a Capitalei. Locuința, dotată cu piscină și grădină, a mai fost anterior subiect de controverse, fiind înregistrată pe numele unei alte persoane.

„Mai multe proprietăți noi, necunoscute până acum ale Mitropolitului. Este vorba de apartamente, vile și case pe care mitropolitul le deține. În cazul vilei în care locuiește, am depistat că el a mințit timp de mai mulți ani societatea și presa, pentru că atunci când s-a scris prima dată despre casă, mitropolitul a afirmat că nu-i aparține. De fapt, el locuiește în această casă înregistrată pe o altă persoană”, a declarat realizatoarea emisiunii Cutia Neagră PLUS, Mariana Rață.

Reporterii au mai constatat că vila este în prezent vizată într-un litigiu privind dreptul de proprietate, dosarul fiind examinat în instanță. În cauză figurează atât Mitropolia Moldovei, cât și un om de afaceri, potrivit autorilor anchetei.

TV8 precizează că documentarea investigației a început cu mult înainte de apariția recentelor scandaluri din spațiul public legate de mediul bisericesc. Potrivit Marianei Rață, solicitările de informații și dreptul la replică au fost transmise Mitropoliei cu aproximativ o lună înainte de publicarea materialului.

Detaliile complete despre proprietățile atribuite Mitropolitului Vladimir urmează să fie prezentate în ediția de duminică a emisiunii Cutia Neagră PLUS.