Drumarii intervin pentru evacuarea apei și curățarea carosabilului după ploi

Drumarii au intervenit în teren și acționează în raioanele Ialoveni, Strășeni, Sângerei și Drochia pe drumurile G105, G82, G97 și R6 pentru a asigura circulația în condiții de siguranță, după ploile abundente de astăzi.

Lucrările vizează curățarea nămolului depus pe carosabil, evacuarea acumulărilor de apă, asigurarea scurgerii apelor pluviale, precum și curățarea șanțurilor și a sistemelor de drenaj.

În urma intervențiilor, sectoarele afectate sunt deblocate, iar traficul rutier se desfășoară în condiții normale.

„Echipele monitorizează permanent situația din teren și rămân pregătite să intervină ori de câte ori este necesar”, au declarat reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor.

Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați să respecte regimul de viteză și să adapteze modul de conducere la condițiile meteorologice și de drum.