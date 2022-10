Podoleak: „Nu are rost să negociezi cu cei care „calcă pe cadavre” — Putin şi anturajul său”

Consilierul prezidenţial al președintelui ucrainean, Mihailo Podoleak a afirmat, sâmbătă, 1 octombrie, că Ucraina nu va negocia cu Vladimir Putin, subliniind că nu este cazul de discuţii cu cei care ”calcă pe cadavre”, potrivit Hotnews.

„Să concluzionăm.

1. Nu are rost să negociezi cu cei care „calcă pe cadavre” — Putin şi anturajul său. Preţul cuvintelor lor are o valoare negativă.

2. Sunt posibile negocieri, dar cu noul preşedinte al Rusiei. Care va evalua realitatea mai adecvat”, a scris Podoleak pe pagina sa de Twitter.

Let’s conclude the basis.

1. There is no point in negotiating with those who “dance on bones” — Putin and his entourage. The price of their words has a negative value.

2. Negotiations are possible, but with the new president of Russia. Which will assess reality more adequately.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 1, 2022