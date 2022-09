VIDEO. Dictatorul Putin anunță anexarea teritoriilor ucrainene ocupate. Rușii rup 18 % din Ucraina

Începând cu ora 15:00, Vladimir Putin urmează să anunțe anexarea oficială a teritoriilor ocupate din Ucraina la Rusia, după referendumurile-farsă ilegale pe care rușii le-au organizat de-a lungul săptămânii trecute. Rușii au organizat o ceremonie somptuoasă pentru anexarea teritoriilor ocupate, o decizie prin care vor să-și întărească amenințările cu arma nucleară și să descurajeze armata ucraineană eliberatoare din a-și recupera teritoriile.

Rusia revendică aproximativ 109.000 km pătrați din teritoriul ucrainean, sau aproximativ 18%, în plus față de Crimeea, pe care Rusia a anexat-o în 2014.

Anunțul lui Putin vine după ce liderii occidentali au exprimat critici dure la adresa Rusiei, Joe Biden spunând că SUA nu va accepta „niciodată, niciodată, niciodată” anexarea teritoriilor ucrainene.

De asemenea, Consiliul de Securitate ONU urmează să voteze, vineri, o rezoluție pentru condamnarea referendumurilor, conform Franței, care deține, în prezent, președinția organizației.

Totuși, rezoluția nu are nicio șansă să treacă de veto-ul rușilor. Totuși, amenințările cu bomba atomică ale rușilor nu au reușit să aibă efectul scontat, iar contra-ofensiva ucraineană continuă în estul țării. Trupele ucrainene se află, acum, aproape de a intra în orașul Liman, în regiunea Donețk.

Cei patru lideri instalați de Kremlin în regiunile ucrainene s-au adunat, vineri, la Moscova, înainte de ceremonie.

Pushilin, Pasechnik and the heads of the Kherson and Zaporizhzhia regions in the Kremlin pic.twitter.com/LRfECBefqL

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 30, 2022