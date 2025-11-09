Poliția vine cu precizări privind împușcăturile de la Leova

Poliția vine cu precizări în cazul împușcăturilor reclamate de primarul de Leova, Alexandru Bujorean, în apropiere de casa sa. Potrivit unui comunicat, nu este vorba despre o acțiune cu scop de intimidare electorală.

”În context, menționăm că, potrivit informațiilor preliminare, nu există nicio legătură între împușcături și declarațiile făcute de bărbat. Mai mult, acesta nu locuiește în preajma unde au avut loc împușcăturile” se notează în comunicatul Poliției.

Din primele cercetări, oamenii legii au stabilit că cele două focuri de armă ar fi fost trase de un tânăr care a folosit arma tatălui său pentru a o arăta unui prieten.

Astăzi, la sediul Poliției s-a prezentat un bărbat, care a declarat că fiul său ar fi luat arma din seiful familiei fără permisiune. Pușca, deținută legal, a fost ridicată pentru a fi supusă expertizei balistice, împreună cu tuburile depistate la fața locului.

Poliția a inițiat un proces penal pentru huliganism.

Anterior, primarul de Leova, Alexandru Bujorean, a declarat că incidentul s-ar fi produs în contextul campaniei electorale pentru alegerile locale, cu scopul de a-l intimida.







