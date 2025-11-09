Moldovenii, surprinși de creșterea dublă a prețului la macrou

Oamenii sunt îngrijorați de creșterea prețului la macrou: costul peștelui s-a dublat.

Pe piața de consum din Moldova s-a înregistrat o creștere bruscă și fără precedent a prețurilor la peștele popular – macrou. Cumpărătorii își exprimă pe rețelele sociale îngrijorarea și indignarea față de scumpirea semnificativă a produsului în doar o săptămână.

Cetățenii fotografiază etichetele din secțiile de pește din magazine și nu le vine să creadă propriilor ochi.

Recent, un kilogram de macrou sărat costa în jur de 140 de lei, însă în decurs de o săptămână prețul s-a dublat și acum depășește 300 de lei pe kilogram. Același tip de macrou, dar afumat, este și mai scump – peste 330 de lei pe kilogram.

Astfel, macroul obișnuit a ajuns să coste aproximativ cât peștele roșu.

Cetățenii sunt nedumeriți și spun că nu vor cumpăra macrou la un astfel de preț, considerând că este exagerat. În comentariile furioase, oamenii cer Guvernului să intervină și să controleze prețurile din magazine.

„Este înfricoșător să ne imaginăm cât va costa macroul de Anul Nou”, se plâng vizitatorii magazinelor.

Motivul acestei scumpiri bruște nu este încă cunoscut.