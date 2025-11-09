Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus cu onoruri la Palatul Cotroceni

După 168 de ani de la moartea sa, rămășițele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, au fost repatriate în România din cimitirul Le Mée-sur-Seine, Franța. O ceremonie solemnă de depunere a sicriului are loc azi, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, iar săptămâna viitoare domnitorul va fi reînhumat lângă Palatul Culturii din Iași.

„Președintele României, Nicușor Dan, a decis ca, în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Moldovei, sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghica să fie depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Publicul larg are acces în Complexul „Palatul Cotroceni”, pentru a-și aduce omagiul, între orele 10:00 și 20:00, pe baza unui document de identitate.

Ceremoniile vor continua săptămâna viitoare în Focșani și Iași, unde domnitorul va fi reînhumat, cu onoruri militare și momente de reculegere, lângă Palatul Culturii.

Domn al Moldovei între 1849 și 1856, Grigore Alexandru Ghica a fost una dintre cele mai vizionare figuri ale secolului al XIX-lea, promotor al dezrobirii romilor, al libertății presei și al modernizării administrației.

În timpul domniei sale au fost adoptate reforme esențiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii și reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înființarea Jandarmeriei Române, după model francez, precum și deschiderea primei maternități publice din țară, Institutul Gregorian, finanțată din fonduri personale, potrivit Administrației Prezidențiale a României.