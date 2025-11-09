Noi dosare ale KGB, desecretizate. Rudele repatriaților în perioada sovietică le pot consulta

Rudele persoanelor repatriate forțat de Uniunea Sovietică din România după 1944 sunt încurajate să consulte dosarele acestora la Agenția Națională a Arhivelor (ANA).

Igor Cașu, directorul instituției, a subliniat că aceste persoane au dreptul să fie reabilitate, fiind considerate victime ale regimului sovietic.

Agenția Națională a Arhivelor a primit recent un nou fond de la Serviciul de Informații și Securitate – fostul KGB – constând în peste 40 de mii de dosare ale persoanelor repatriate forțat după 1944.

Potrivit lui Igor Cașu, fondul cuprinde în principal dosare ale persoanelor originare din Basarabia, care au fost recrutate în Armata Română până în august 1944 și care, după operația Iași–Chișinău din 20-29 august, se aflau în dreapta Prutului.

„Aceste persoane sunt îndreptățite să fie reabilitate, cu toate drepturile aferente acestei categorii de cetățeni, fiind considerate victime ale regimului sovietic, conform Legii nr. 1225 din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, art. 3”, precizează directorul ANA într-un mesaj pe rețelele de socializare.

Rudele pot verifica baza de date online a instituției și, la sediul Agenției Naționale a Arhivelor, pot face copii ale dosarelor.

Dosarele pot fi consultate de luni până vineri la sediul central al ANA, strada Gheorghe Asachi nr. 67B, Chișinău, cartierul Telecentru.







