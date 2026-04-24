Dosarul Interpol: Procuratura Anticorupție așteaptă rezultatele din străinătate

Procuratura Anticorupție este în așteptarea rezultatelor comisiilor rogatorii din străinătate, în dosarul Interpol. Despre acest lucru a anunțat conducerea instituției, care mai spune că au fost cerute mai multe expertize peste hotare, fără a preciza despre ce anume este vorba.

Șeful PA a mai spus că, în funcție de rezultate, procurorii vor decide următorii pași din dosar.

„Pe acest dosar s-au făcut unele comisii rogatorii, care nu s-au făcut anterior, și care în opinia mea, ca procuror-șef, erau obligatorii, pentru a stabili toate circumstanțele și nu a avea întrebări în instanța de judecată. Momentan suntem în așteptarea unor comisii rogatorii de peste hotarele R. Moldova. Plus, Procuratura Anticorupție a mai solicitat unor organe de drept de peste hotare efectuarea unor expertize. Prin urmare suntem în așteptarea acestor rezultate”, a declarat șeful PA, Marcel Dumbravan.

În iunie 2024, Procuratura Anticorupție a anunțat că investighează o presupusă schemă de corupție, prin care persoane publice din R. Moldova și din alte țări ar fi primit mită pentru a interfera cu publicarea de către INTERPOL a Notificărilor Roșii pentru infractori din diferite țări anunțați în urmărire internațională.

Aceștia obțineau azil sau statut de refugiat în R. Moldova și în alte state, iar notificările pe numele lor erau șterse sau blocate.

Autoritățile au anunțat că au fost puși sub învinuire fostul șef al Biroului INTERPOL Chișinău, Viorel Țentiu, și fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație, Mihail Vodă. Are statut de învinuit și fostul ministrul al Justiției, Vitalie Pîrlog, reținut anul trecut în Emiratele Arabe Unite. El se află în arest în Franța, iar Procuratura Anticorupție încă nu a decis dacă va cere extrădarea acestuia.