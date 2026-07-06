Polițiștii din Chișinău au capturat peste 1 kg de droguri și au reținut 14 persoane

Paisprezece persoane au fost reținute la Chișinău, în cadrul acțiunilor desfășurate de Poliția Capitalei pentru combaterea consumului și traficului de droguri.

Potrivit sintezei săptămânale a Poliției Capitalei, oamenii legii au scos din circuit peste un kilogram de droguri, valoarea estimativă a substanțelor ridicate fiind de peste un milion de lei.

În urma intervențiilor, polițiștii au ridicat amfetamină, PVP, cunoscut drept „sare”, marijuana, cocaină, hașiș, mefedronă, precum și mai multe dispozitive folosite pentru consumul de droguri.

Totodată, au fost întocmite 97 de procese-verbale.

Poliția precizează că angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă au depistat în flagrant 27 de persoane care dețineau substanțe interzise și dispozitive pentru consum. În aceste cazuri, au fost întocmite alte 11 procese-verbale.

Acțiunile de prevenire și combatere a consumului și traficului de droguri continuă.