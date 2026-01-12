Postare bizară a lui Trump / Se declară „președintele interimar al Venezuelei” pe Truth Social

Președintele SUA, Donald Trump, a postat duminică, pe Truth Social, fără alte comentarii, o captură de ecran a ceea ce pare a fi pagina sa de Wikipedia, dar chiar sub fotografia sa oficială se află titlul „Președinte interimar al Venezuelei”.

Postarea apare la puțin peste o săptămână după ce președintele a ordonat o lovitură a Delta Force în țara sud-americană, o operațiune care a dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro.

Sursa foto. Truth Social

Trump a declarat săptămâna trecută la Fox News că va permite organizarea alegerilor în Venezuela „în cele din urmă”, dar mai întâi „vom reconstrui industria petrolieră și infrastructura petrolieră”.

Trump a dezvăluit ulterior că a informat companiile petroliere despre planurile sale înainte de invazie.