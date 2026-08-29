Cum statul (nu) a strâns cureaua de Ziua Independenței

„I-am solicitat domnului ministru (n.r. – al Culturii) să reducem cheltuielile pentru sărbătorirea acestor două zile (n.r. – Ziua Independenței și Ziua Limbii Române). Eu cred că putem s-o facem cu mult suflet și inimă, dar nu neapărat cu tare mulți bani. De asta cred că moldovenii ne vor înțelege, că avem concert pe 27, pe care iarăși îl facem mai modest. Să mai tragem și noi cureaua ca stat, nu doar cetățenii”, declara, la ședința de Guvern din 29 iulie 2026, premierul Vasile Tofan.

De altfel, de la numirea sa în funcție, Tofan vorbește des despre reducerea cheltuielilor, în contextul în care Republica Moldova se confruntă cu un deficit bugetar major.

A doua zi, pe 30 iulie, Ministerul Culturii (MC) modifică planul de achiziții pentru anul 2026 și majorează bugetul destinat sărbătorii de Ziua Independenței de la 500 de mii de lei, cât fusese prevăzut inițial, la 10 milioane de lei.

În pofida intenției de a „strânge cureaua”, actuala guvernarea a cheltuit în acest an cei mai mulți bani pentru organizarea evenimentului dedicat celor 35 de ani de independență: peste 9,8 milioane de lei pentru o singură zi.

De la 500 de mii de lei, la 10 milioane

În planul de achiziții pentru anul 2026, aprobat de fostul ministru al Culturii Cristian Jardan, pentru activitățile dedicate Zilei Independenței au fost prevăzute 500 de mii de lei. Fiind vorba despre un contract de mică valoare, Ministerul urma să recurgă la negociere directă, fără licitație publică.

La 30 iulie, cu mai puțin de o lună până la eveniment, Ministerul modifică însă planul de achiziții și majorează suma la 10 milioane de lei, echivalentul a circa 500 de mii de euro.

Într-un răspuns pentru RISE Moldova, Ministerul Culturii explică: „Suma prevăzută inițial în Planul de achiziții pentru anul 2026 a fost estimată la etapa planificării necesarului de achiziții, anterior aprobării Programului național „Independența care ne unește. Moldova-35”.

Ministerului Culturii i-au fost atribuite responsabilități privind organizarea manifestărilor festive (…). Cheltuielile tehnice, logistice, artistice și de regie aferente organizării manifestărilor respective sunt suportate din bugetul Ministerului Culturii. În aceste condiții, valoarea estimată a achiziției a fost revizuită în raport cu responsabilitățile atribuite Ministerului Culturii.

Din raportul privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru semestrul întâi al anului 2026, aflăm că Ministerul Culturii a mai cheltuit 150 de mii de lei pentru „Servicii de realizare a materialelor video pentru companiile naționale de promovare a evenimentului cultural Zilei Independenței Republicii Moldova”. Pentru aceste servicii a fost contractată Casa de Producție BR FILMS SRL, deținută de Roman Burlaca.

Din nou, fără licitație publică

Deși contractul, în valoare de 10 milioane de lei, depășește pragul achizițiilor de mică valoare, Ministerul nu a organizat o licitație publică. În schimb, a ales procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP).

Instituția își justifică decizia prin „particularitățile tehnice și de creație ale serviciilor necesare organizării evenimentului” și organizarea acestuia „în regim de maximă urgență”. Asta în condițiile în care Ziua Independenței este marcată în fiecare an, la aceeași dată – 27 august.

În cadrul procedurii aplicate, nu a fost organizată o procedură competitivă de selectare dintre mai mulți operatori economici și, respectiv, nu au fost solicitate și evaluate oferte concurente în vederea desemnării unui câștigător. Contractul a fost atribuit I.P. OCMAN „Moldova-Concert” prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.se mai arată în răspunsul Ministerului Culturii

Lucrările de instalare a scenei și anunțarea artiștilor au început înainte ca Ministerul Culturii să atribuie oficial contractul către Instituția Publică Organizația Concertistică și de Management Artistic Națională „Moldova Concert”, al cărei fondator este Ministerul Culturii.

Potrivit răspunsului Ministerului, ordinul de atribuire a fost semnat pe 25 august, cu doar două zile înainte de eveniment. Abia din acea dată, „Moldova Concert” devenea oficial „responsabilă de inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică aferente componentelor tehnică, artistică și logistică”.

Șefa interimară a Direcției arte și educație artistică din cadrul MC, Diana Silivestru, a explicat că decizia de atribuire a fost făcută în baza devizului de cheltuieli prezentat de cei de la „Moldova Concert”.

Având în vedere că Moldova Concert este instituția care de mai mulți ani la rând se ocupă de eveniment, cunoaște evenimente de asemenea amploare, de la 30 iulie de când am modificat planul de achiziții am știut că acest contract va fi efectuat cu Moldova Concert”, susține Silivestru.

Astfel, statul a cheltuit pentru sărbătoarea din 27 august 9.864.843 de lei – aproximativ aceeași sumă ca acum doi ani, când banii au acoperit însă un program de concerte desfășurat pe parcursul a trei zile.

Valoare contractului de achiziție pentru sărbătoarea de Ziua Independenței 2026. Colaj: RISE Moldova. Sursa:tender.gov.md

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