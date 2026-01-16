Chișinăul respinge falsurile Moscovei privind pericolele de călătorie în R. Moldova: Suntem un stat sigur pentru vizitatori

Ministerul de Externe de la Chișinău vine cu o reacție după ce Moscova a emis o avertizare pentru cetățenii ruși să evite călătoriile în R. Moldova. Potrivit unui comunicat al MAE, Republica Moldova este un stat sigur pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate de Moscova.

Reprezentanții MAE menționează că autoritățile Republicii Moldova aplică legislația națională în mod nediscriminatoriu tuturor cetățenilor străini, inclusiv cetățenilor Federației Ruse, în conformitate cu standardele internaționale și cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

„Ministerul Afacerilor Externe respinge tentativele de prezentare eronată a realităților din Republica Moldova și îndeamnă la o informare corectă și responsabilă a publicului”, se arată în mesajul instituției.

Amintim că MID-ul rus a lansat o avertizare de călătorie în R. Moldova pentru cetățenii săi. Într-un comunicat de presă, Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat autoritățile de la Chișinău de „discriminare” la adresa persoanelor care intră în R. Moldova cu pașaport rusesc, recomandând, astfel, evitarea călătoriei.