Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda: „Aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la UE până în anul 2030 este un obiectiv strategic al țării noastre”

Președintele Lituania, Gitanas Nausėda a declarat că aderarea Republica Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană până în anul 2030 reprezintă un obiectiv strategic pentru Lituania. Președintele de la Vilnius salută progresele realizate de Moldova în implementarea reformelor, în pofida unor circumstanțe cu adevărat dificile.

Oficialul lituanian a subliniat că reforma justiției și lupta împotriva corupției sunt elemente esențiale în negocierile de aderare la Uniunea Europeană.

„În procesul de integrare, Lituania susține eforturile Moldovei de a valorifica oportunitățile oferite de Acordul de liber schimb dintre UE și Moldova. De asemenea, salutăm aderarea țării la sistemul de plăți SEPA și includerea în sistemul UE de roaming mobil gratuit. Ne dorim să continuăm cooperarea în procesul de realizare a reformelor, ca instrumente pentru accelerarea parcursului Moldovei spre integrarea în Uniunea Europeană”, a declarat Gitanas Nausėda.

De asemenea, președintele Lituaniei a reconfirmat angajamentul de a ajuta Moldova în respingerea atacurilor fără precedent venite din partea Rusiei.

„Suntem pregătiți să împărtășim experiența noastră în sectoarele tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, în special în domeniul guvernanței energiei electrice și al securității cibernetice. Sprijinul acordat Moldovei a ajuns deja la suma de jumătate de milion de euro și continuă să crească. Rămânem ferm angajați să ne împărtășim experiența în implementarea proiectelor de cooperare bilaterală în domenii precum aplicarea legii, managementul frontierelor și consolidarea capacităților instituționale”, a specificat Gitanas Nausėda.

În cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează la Vilnius, Maia Sandu i-a conferit președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda „Ordinul Republicii”. Distincția este acordată în semn de înaltă apreciere a contribuției deosebite aduse la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și bună cooperare moldo-lituaniene, precum și pentru susținerea plenară a parcursului european al Republicii Moldova.

Șefa statului Maia Sandu efectuează, în perioada 10–11 martie curent, o vizită oficială la Vilnius, la invitația președintelui Gitanas Nausėda. Vizita are loc cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, proclamată pe 11 martie 1990 — un act pe care Moldova a fost prima țară care l-a recunoscut. Cu acest prilej, șefa statului va susține un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius, în cadrul unei sesiuni solemne.

Agenda vizitei cuprinde întrevederi cu omologul lituanian, cu prim-ministra Inga Ruginienė și cu președintele Parlamentului, Juozas Olekas. Discuțiile vor viza parcursul european al Republicii Moldova, consolidarea securității și rezilienței în regiune, sprijinul continuu pentru Ucraina, precum și cooperarea bilaterală, inclusiv oportunitățile de investiții pentru companii lituaniene în țara noastră.