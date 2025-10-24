Președintele „Pobeda” din Bălți, reținut: Unde se ascundea în timpul perchezițiilor din septembrie

Președintele Oficiului Teritorial Bălți al Blocului „Pobeda” a fost reținut de oamenii legii. Bărbatul de 56 de ani este cercetat penal pentru finanțarea ilegală a partidelor, coruperea electorală și spălarea banilor.

Potrivit unui comunicat al Poliției, acesta nu se afla acasă în momentul perchezițiilor. Ulterior, s-a aflat că s-ar fi ascuns în regiunea transnistreană, de unde coordona grupul criminal Șor.

Bărbatul riscă închisoare de la 7 la 15 ani, amendă de până la 117.500 de lei și interdicția de a ocupa anumite funcții pentru o perioadă de până la 10 ani.

Menționăm că în luna septembrie, au fost realizate 46 de percheziții în mai multe localități ale țării, vizând persoane afiliate organizației „Șor”. Ancheta arată că un grup de persoane ar fi acționat pentru influențarea alegătorilor înaintea scrutinului parlamentar din 2025. Banii folosiți provin din surse suspecte.