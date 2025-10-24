„Țară agricolă” fără agricultură. Exporturile scad continuu, iar balanța comercială agricolă a ajuns la un deficit uriaș

Republica Moldova se confruntă cu un declin îngrijorător al sectorului agricol și agroalimentar, iar balanța comercială cu producție agricolă devine negativă a doua oară în istoria țării, constată economistul Veaceslav Ioniță, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”.

Expertul precizează că în trimestrul al doilea al acestui an, producția agricolă totală exportată a scăzut cu 22% față de anul 2022, ceea ce este inadmisibil din punctul de vedere al unei țări care se impune ca un producător agricol cu tradiții puternice.

De asemenea, Veaceslav Ioniță remarcă o scădere drastică a producției agroalimentare și balanța comercială agricolă ajunsă la un deficit de circa 70 de milioane de dolari.

„Este a doua oară în istoria noastră când balanța comercială cu producția agricolă devine negativă. Pe de o parte cresc importurile, iar pe de altă parte scad exporturile”, declară expertul.

Potrivit lui, raportat la PIB, exportul agricol înregistrează o scădere de 7,7%, cel mai mic nivel în istoria țării. Totuși, în acest sector există elemente pozitive – exportul de băuturi alcoolice și de fructe în perioada 2024-2025.

Veaceslav Ioniță a mai remarcat că problema majoră este importul de lactate, unde cantitatea importată a crescut cu circa 47%.

„La 500 de grame de cașcaval consumat în Moldova, doar 100 de grame sunt de producție autohtonă”, a notat specialistul.

În concluzie, în condițiile în care exporturile agricole sunt în scădere, iar balanța comercială devine negativă, Republica Moldova riscă să-și piardă imaginea pozitivă de țară agricolă, avertizează economistul Veaceslav Ioniță.