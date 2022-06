Președintele Rusiei ar avea un bodygard special care îi colectează fluidele corporale după ce merge la baie

Președintele Rusiei, Vladimir Putin ar avea un bodyguard special care să îi colecteze fluidele corporale în timpul vizitelor în străinătate, scrie The New Voice of Ukraine, citând presa franceză.​

Jurnaliștii revistei săptămânale Paris Match au găsit dovezi indirecte privind „munca” făcută de un bodyguard special în 2019, când Vladimir Putin a efectuat o vizită în Arabia Saudită, aceeași persoană însoțindu-l pe președintele rus la baie în timpul unei vizite în Franța.

Publicația sugerează că agentul în cauză colectează excrementele liderului de la Kremlin în pungi speciale scoase din baie într-o valiză și care apoi sunt împachetate și trimise înapoi în Rusia pentru ca agenții secreți ai puterilor străine să nu poată obține informații despre starea de sănătate a lui Putin.

So here is the video of 6 people accompanying Putin into the bathroom. It takes that many, apparently. pic.twitter.com/HrGc6yJQ4q — Maria Pevchikh (@pevchikh) June 9, 2022

În ultimele luni mai multe ziare occidentale au scris că președintele rus ar avea cancer, existând unele speculații că acesta ar suferi și de boala Parkinson.

Speculații despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin

Într-una dintre situații informațiile au fost rapid demontate, ziarul italian La Stampa scriind la jumătatea lunii mai că Putin a fost spitalizat și operat de cancer. Însă imediat după publicarea articolului care a citat mai multe surse anonime, președintele rus și-a făcut apariția la o reuniune cu liderii celorlalte țări din alianța militară CSTO condusă de Rusia.

La începutul lunii aprilie site-ul de investigații rusesc Proekt scria că Putin ar fi permanent înconjurat de doctori, inclusiv de un specialist în cancer tiroidian, medicul Evgheni Selivanov.

În patru ani, acesta l-a vizitat de 35 de ori și a petrecut nu mai puțin de 166 de zile alături de șeful statului rus.

Jurnaliștii de la The New Voice of Ukraine au consultat-o pe Olkesandra Șcherbet, un medic neurolog, la posibilele afecțiuni de care ar putea suferi Putin, pe baza imaginilor din aparițiile sale publice.

Aceasta notează că în multe dintre aceste apariții președintele rus pare să aibă fața inflamată.

„În primul rând, este foarte posibil ca el să sufere de o afecțiune oncologică”, spune ea. „Nu știm exact ce este – unii pretind că este tiroida, alții spun că este vorba de colon – dar este foarte posibil ca el să fie pe steroizi care suprimă reacția imună la anumite tipuri de tratamente pentru cancer”, afirmă aceasta.