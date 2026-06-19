Primăria Capitalei va investi 30 de milioane de lei în curățarea râului Bâc

Autoritățile municipale din Chișinău vor cheltui aproximativ 30 de milioane de lei pentru reabilitarea râului Bâc. Banii provin dintr-un proiect finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

După cum a anunțat vineri primarul Capitalei, Ion Ceban, suma alocată va fi folosită pentru achiziționarea de mașini de spălat sub presiune, aspiratoare, echipamente speciale pentru lucrătorii rutieri și sisteme video moderne pentru diagnosticarea conductelor de apă.

Potrivit acestuia, proiectul include achiziționarea mai multor autobasculante pentru transportul nămolului și sedimentelor ca urmare a curățării apelor uzate.

Bugetul total al proiectului este de 21 de milioane de euro, inclusiv un grant de patru milioane de euro.