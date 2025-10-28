Primăria Chișinău oferă până la 250.000 lei pentru tinerii care vor să-și lanseze afaceri

Primăria Chișinău, prin Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, lansează o nouă oportunitate pentru tineri și migranți care vor să-și transforme ideile în afaceri reale.

Este un program care oferă:

1️⃣ Finanțare reală pentru ideea ta – până la 250.000 lei pentru lansarea propriei afaceri.

2️⃣ Sprijin pas cu pas – instruire, consultanță și mentorat de la experții CMDA.

3️⃣ Contribuție proprie accesibilă – minim 30% din valoarea totală a proiectului.

4️⃣ Suport și monitorizare după finanțare – pentru a minimiza riscurile și a crește șansele de succes.

5️⃣ Comunitate activă – tineri, migranți și antreprenori care se susțin reciproc și construiesc un Chișinău mai puternic.

Îi încurajăm pe toți cei care au idei și dorință să acționeze – să aplice și să crească aici, acasă, la Chișinău.

Detalii și aplicare: startup.chisinau.md