Primul semnal de la Kremlin după căderea lui Orban și o profeție sumbră. „Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”

Șeful Fondului suveran al Rusiei, finanțistul Kirill Dmitriev, este prima persoană din anturajul lui Vladimir Putin care are o reacție după înfrângerea istorică a lui Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria.

Trimisul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țările străine crede că rezultatul alegerilor din Ungaria nu va face decât să accelereze declinul Uniunii Europene, potrivit presei de stat.

„Acest lucru nu va face decât să accelereze prăbușirea UE. Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”, a scris el pe X, comentând o declarație a activistului britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, care a afirmat că Ungaria a „căzut” , după aflarea rezultatelor alegerilor din Ungaria.

După 16 ani la putere, liderul naționalist Viktor Orban a pierdut în favoarea nou-înființatului partid de centru-dreapta Tisza în urma alegerilor parlamentare de duminică, ceea ce reprezintă un eșec pentru aliații săi din Rusia și pentru administrația președintelui american Donald Trump, scrie Reuters.