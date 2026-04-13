VIDEO: „S-a terminat. În sfârșit a plecat”. Înfrângerea lui Orban, sărbătorită pe străzile din Budapesta

Zeci de mii de oameni au sărbătorit în străzile Budapestei victoria partidului de opoziție Tisza, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban, pe fondul unei prezențe record la vot de aproape 80% la alegerile de duminică, potrivit Reuters.

„Mă simt extraordinar! Chiar extraordinar! Adică, nu m-am gândit niciodată că asta se va întâmpla cu adevărat. M-am rugat pentru asta timp de 16 ani, aşa că sunt foarte fericită”, a spus o susţinătoare a partidului Tisza, condus de Péter Magyar.

Deși numărătoarea voturilor nu s-a încheiat oficial, datele de luni dimineață arată că 98,93% din sufragii au fost deja procesate, confirmând victoria clară a opoziției.

Reuters relatează că Budapesta s-a transformat într-o arenă de petrecere până în zori: celebrul Pod cu Lanţuri a fost iluminat în culorile naţionale, în timp ce pe malurile Dunării s-a ciocnit șampanie sub steagurile Ungariei și ale Uniunii Europene.

Scandările „S-a terminat!” au răsunat în metroul din Budapesta, în timp ce în fața Parlamentului victoria a fost celebrată printr-o petrecere rave. „Sper ca noul prim-ministru să fie al tuturor maghiarilor, așa cum a promis”, a declarat Sandor Zoletnik, un susținător al partidului Tisza.

Entuziasmul a fost copleșitor mai ales în rândul tinerilor, care s-au îmbrățișat pe străzi: „Nu pot descrie ce simt! În sfârșit, după 16 ani, simțim că există speranță că Ungaria va merge în direcția corectă”. Această bucurie reflectă realitatea de la urne, unde partidul lui Orban a pierdut masiv sprijinul noii generații.

Sărbătoarea a continuat mult după miezul nopții, mulțimile blocând marile bulevarde și podurile peste Dunăre cu steaguri naționale și claxoane de bucurie.

The energy in Budapest tonight is absolutely incredible. Unlike anything I've seen anywhere in the world. Every bridge, metro station and street is full of celebration. Literally the entire city.