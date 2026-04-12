Tablou dezastruos pentru aliatul lui Putin / Tisza, partidul lui Péter Magyar: 132 mandate, Fidesz, partidul lui Viktor Orbán: 59

22:32

Tisza poate avea o majoritate constituțională

Tisza și-a mărit numărul de mandate, după procesarea a 47,71% din procesele verbale.

Proiecția pe baza numărătorii, pentru parlamentul cu 199 de mandate, arată așa:

Tisza: 136 de mandate

Fidesz: 56 de mandate

Mi Hazánk (Patria Noastră): 7 mandate

Dacă rezultatele se confirmă în final, Tisza va avea majoritate constituțională, care îi va permite să facă schimbări majore pentru a înlocui sistemul Fidesz.

Ungurii au votat duminică în număr mare (peste 77,8%) într-un scrutin crucial pentru viitorul țării, urmărit cu atenție în UE, la Moscova și Washington. Primele cifre oficiale au apărut deja și arată un avans clar al opoziției conduse de Péter Magyar. Oamenii lui Viktor Orbán rămân încrezători totuși.

La un pas de o majoritate constituțională

Tisza și-a mărit numărul de mandate, după procesarea a 29,21% din procesele verbale.

Proiecția pe baza numărătorii, pentru parlamentul cu 199 de mandate, arată așa:

Tisza: 132 de mandate

Fidesz: 59 de mandate

Mi Hazánk (Patria Noastră): 8 mandate

Pentru a avea o majoritate de două treimi, care i-ar permite să schimbe sistemul Fidesz, Tisza ar avea nevoie de 133 de mandate.

Tisza conduce clar în votul din circumscripțiile uninominale, adunând 95 de mandate, față de cele 11 ale Fidesz.

La votul pe liste, Tisza conduce de asemenea cu 50,35% din voturi la 41,03%, dar adună mai puține mandate decât Fidesz: 37 față de 48 – un efect al sistemului electoral maghiar.