Ursula von der Leyen sărbătorește înfrângerea lui Viktor Orbán printr-un mesaj postat după alegerile din Ungaria

Președinta Comisiei Europene a devenit o țintă constantă a atacurilor lui Orbán și a fost eroina negativă a posterelor electorale cu care partidul premierului maghiar a împânzit țara.

„În această seară, inima Europei bate mai puternic în Ungaria”, a scris șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, într-un mesaj în engleză și maghiară postat pe platforma X.

Reacția ei a venit după rezultatele care au confirmat victoria opoziției conduse de Péter Magyar, în fața lui Viktor Orbán, partidul Tisza fiind creditat cu o majoritate constituțională.

Viktor Orbán a ținut un discurs la sediul Fidesz și afirmă că rezultatul alegerilor este „clar”, recunoscând înfrângerea.

Ungurii au votat duminică în număr mare (peste 77,8%) într-un scrutin crucial pentru viitorul țării, urmărit cu atenție în UE, la Moscova și Washington.

Iar oficialii de la Bruxelles au avut în mod deosebit un interes.

Un naționalist eurosceptic, care a creat un model de „democrație iliberală”, considerat un exemplu de urmat de mișcarea Make America Great Again (MAGA) a lui Trump și de admiratorii acesteia din Europa, Orbán a reușit să mențină controlul asupra țării timp de patru mandate.

Mulți colegi din UE l-au criticat pe Orban, care a menținut legături strânse cu Rusia, pentru ceea ce ei numesc o erodare a democrației, a libertății presei și a drepturilor minorităților în Ungaria.

O înfrângere a lui Orbán va priva Rusia de cel mai apropiat aliat al său din UE, în timp ce pentru Ucraina, asta ar putea însemna deblocarea unui împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, vital pentru efortul său de război, pe care liderul maghiar l-a blocat până acum.