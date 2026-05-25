Procuratura Generală: Dumitru Vartic, pus sub acuzare pentru două episoade infracționale / Violență în familie soldată cu sinuciderea victimei

Procuratura Generală anunță că persoana cercetată în cauza penală privind violența în familie soldată cu decesul Liudmilei Vartic a fost pusă sub învinuire la 22 mai 2026 de către procurorul de caz din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani.

Mai exact, bărbatului i-au fost incriminate două capete de acuzare:

1. violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere (art. 201¹ alin. (3) lit. b) din Codul penal), pentru acțiuni pretins comise în luna noiembrie 2025, când victima ar fi avut o tentativă de sinucidere ca urmare a actelor de violență exercitate asupra acesteia;

2. violență în familie soldată cu sinuciderea victimei la 3 martie 2026 (art. 201¹ alin. (3) lit. b) din Codul penal).

Învinuitului i se impută acțiuni și inacțiuni intenționate comise asupra unui membru de familie, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor electronice, manifestate prin izolare, intimidare în scopul impunerii voinței și exercitării controlului asupra victimei, precum și prin interzicerea utilizării bunurilor și resurselor comune, acțiuni care, potrivit acuzării, ar fi determinat tentativa de sinucidere și ulterior sinuciderea victimei.

Totodată, în privința învinuitului a fost aplicată măsura preventivă sub formă de obligare de a nu părăsi țara, cu aplicarea consemnului la frontieră.

Urmărirea penală este în continuare în desfășurare, fiind așteptate rezultatele expertizei medico-legale suplimentare în comisie, care urmează să contribuie la stabilirea circumstanțelor relevante pentru investigarea completă și obiectivă a cazului. La fel, după recepționarea tuturor rezultatelor expertizelor dispuse, urmează a fi numită și expertiza psihologico-psihiatrică post mortem.

Procuratura va informa opinia publică despre evoluțiile ulterioare, în măsura în care acestea nu vor afecta desfășurarea anchetei.