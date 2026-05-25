Tragedie la Durlești: Un băiat de 17 ani, găsit decedat de bunica sa

Un adolescent de 17 ani a fost găsit decedat de către bunica sa. Tragedia a avut loc pe data de 24 mai, într-un apartament din Durlești.

Potrivit datelor operative, în jurul orei 06:45, bunica băiatului a alertat autoritățile după ce și-a găsit nepotul fără suflare.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că acesta ar fi murit în timpul somnului, cel mai probabil în urma unui stop cardiac.

Cauza este investigată în vederea elucidării tuturor circumstanțelor.