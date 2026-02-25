Procurorii cer arestarea a patru persoane reținute în dosarul delapidării fondurilor pentru drumuri

Procurorii au înaintat astăzi, 25 februarie, demersuri către Judecătoria Bălți privind aplicarea arestului preventiv în privința a patru persoane învinuite în dosarul care vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură.

Potrivit informațiilor comunicate de CNA și procurori, în cauză au statut de învinuit cinci persoane – administratorul și angajații unui operator economic implicat în executarea unor lucrări publice. Alte trei persoane au statut de bănuit: doi primari și un angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii.

Pe 24 februarie, un angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii a fost reținut. Acesta este bănuit că ar fi pretins și acceptat 3.000 de euro pentru a mușamaliza un incident de muncă soldat cu vătămarea unui salariat.

Ce vizează dosarul

Cauza penală privește presupuse scheme de corupție în cadrul unor proiecte finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, prin intermediul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European” 2024–2028, ediția a II-a.

Anterior, CNA și procurorii au efectuat peste 40 de percheziții în mai multe primării din raioanele Soroca, Edineț, Glodeni, Sângerei, Strășeni, Șoldănești, Căușeni și Taraclia, precum și la sediul unui operator economic.

Ancheta vizează activitatea administratorului și a unor ingineri ai companiei ale cărei oferte au fost declarate câștigătoare în cadrul procedurilor de achiziții publice pentru construcția rețelelor de apă și canalizare.

Potrivit materialelor cauzei, în etapa recepției lucrărilor, administratorul și angajații companiei ar fi oferit sau promis bani membrilor comisiilor de recepție – inclusiv funcționarilor, diriginților de șantier, proiectanților și primarilor – pentru a nu consemna neconformitățile depistate și pentru a semna actele de recepție, în pofida abaterilor tehnice constatate.

Procurorii documentează și situații în care în actele de execuție ar fi fost incluse lucrări care, potrivit cercetărilor, nu au fost realizate, însă au fost prezentate spre decontare instituției finanțatoare.

Într-un caz analizat, la reabilitarea unui drum afectat de lucrările de construcție a apeductului, ar fi fost utilizate 84 de tone de asfalt din cele 170 prevăzute, iar stratul aplicat ar fi avut o grosime de aproximativ 6–8 cm, față de cei 10 cm proiectați, contrar normativelor tehnice.

De asemenea, este documentat un episod privind transmiterea a 3.500 de euro către o persoană care ar fi pretins că are influență asupra unor angajați ai instituțiilor de control și ai procuraturii, pentru a împiedica pornirea urmăririi penale într-un alt caz legat de protecția muncii.

Acțiunile de urmărire penală continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.