Producţia de energie a României a scăzut cu 2,4%, în primul trimestru

Producţia de energie electrică a României s-a diminuat cu 2,4%, în primul trimestru al anului în curs, faţă de aceeaşi perioadă din 2023, în timp ce consumul populaţiei a crescut cu 0,1%, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit Agerpres.

Potrivit statisticii oficiale, în intervalul 1 ianuarie – 31 martie 2024, comparativ cu primele trei luni ale anului trecut, resursele de energie primară au scăzut cu 2,4%, iar cele de energie electrică s-au majorat cu 1,3%. În perioada analizată, principalele resurse de energie primară au totalizat 7,715 milioane de tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 189.600 tep, iar producţia internă a însumat 4,477 milioane tep, în scădere cu 109.200 tep (-2,4%). În acelaşi timp, importul de energie s-a ridicat la 3,237 milioane tep, în scădere cu 80.400 tep (-2,4%).

Datele INS relevă faptul că, în primul trimestru al acestui an, resursele de energie electrică au însumat 17,651 miliarde kWh, în creştere cu 226,3 milioane kWh faţă de perioada ianuarie – martie 2023. Totodată, producţia din termocentrale a fost de 5,328 miliarde de kWh, cu 105 milioane kWh (+2%) peste valoarea consemnată la finele lunii martie 2023.

Producţia din hidrocentrale a ajuns la 4,423 miliarde kWh, în scădere cu 6,5%, de la un an la altul, iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de trei miliarde kWh, în creştere cu 1,5 milioane kWh (+0,1%). De asemenea, producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, s-a situat la fost de 2,14 miliarde kWh, în scădere cu 300,4 milioane kWh faţă de perioada similară din anul anterior, timp în care energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice a fost de 475,6 milioane kWh, în creştere cu 129,2 milioane kWh. Consumul final de energie electrică, în această perioadă, a fost de 12,897 miliarde de kWh, cu 1,1% mai mare, iar consumul final de energie electrică în economie a crescut cu 1,4%. În plus, iluminatul public a înregistrat un salt de 10,5% şi consumul populaţiei de 0,1%. În ceea ce priveşte exportul de energie electrică, acesta a ajuns, în primul trimestru din acest an, la 3,240 miliarde de kWh, în creştere cu 125,5 milioane kWh, în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2023 Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 1,514 miliarde de kWh, în scădere cu 44 milioane kWh, raportat la intervalul de referinţă.

