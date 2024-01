Profit surprinzător în T4, deși vânzările de produse non-COVID nu ajung la nivelul așteptărilor

Pfizer a raportat un profit trimestrial surprinzător marţi, beneficiind de reduceri de costuri şi de o cerere mai mare decât se aştepta pentru tratamentul său anti-COVID, Paxlovid, însă vânzările unor produse de mare notorietate au fost sub estimările Wall Street, transmite Reuters. Compania farmaceutică cu sediul în New York a câştigat 10 cenţi pe acţiune pe bază ajustată, pentru trimestrul patru. Analiştii se aşteptau, în medie, la o pierdere de 22 de cenţi pe acţiune, conform datelor LSEG.

Investitorii au evitat Pfizer anul trecut, pe măsură ce îngrijorările legate de pandemie au scăzut şi vânzările de miliarde de dolari din vaccinurile şi tratamentele COVID-19 au dispărut.

Compania a răspuns cu achiziţia recentă a producătorului de medicamente pentru cancer Seagen, un program de reducere a costurilor de 4 miliarde de dolari şi o restructurare internă.

“Acesta va fi un an al execuţiei. Am adunat o echipă pe care am ales-o personal, despre care cred că sunt liderii potriviţi pentru a pune în practică planul nostru de creştere la Pfizer”, a declarat directorul general Albert Bourla într-o discuţie cu investitorii. Compania nu a precizat câţi oameni va concedia în cadrul programului de reducere a costurilor, dar a anunţat peste o mie de concedieri în zone printre care se numără Regatul Unit, Irlanda, Michigan, New York şi New Jersey. Jeff Jonas, manager de portofoliu la Gabelli Funds, a declarat că îl îngrijorează performanţa non-COVID a companiei, după ce veniturile din produse precum tratamentul pentru cancerul de sân Ibrance şi vaccinul pentru pneumonie Prevnar au fost mai slabe decât se aştepta. Vânzările Ibrance, care se confruntă cu o competiţie intensă din partea tratamentelor rivale, au scăzut cu 12,6% la 1,12 miliarde de dolari, în trimestrul raportat, sub prognozele analiştilor de 1,23 miliarde de dolari. Prevnar a adus vânzări de 1,61 miliarde de dolari, sub estimările de 2 miliarde de dolari. Bourla a declarat că Pfizer încearcă să valorifice ”o structură mai concentrată şi eficientă” pentru a stimula creşterea noilor medicamente. CEO-ul s-a arătat anterior dezamăgit de lansarea noului vaccin RSV Abrysvo, care a fost semnificativ în urma unui vaccin rival al GSK. Veniturile din produsele pentru COVID, tratamentul antiviral Paxlovid şi vaccinul Comirnaty, au fost de 12,5 miliarde de dolari pentru anul 2023, îndeplinind ţintele proprii ale companiei pentru anul respectiv, dar departe de vârful de 57 miliarde de dolari atins în 2022. În octombrie, Pfizer a renegociat un contract, permiţând guvernului SUA să returneze stocul neutilizat de Paxlovid. Compania a înregistrat o revenire a veniturilor mai mică decât se aştepta, de 3,5 miliarde de dolari în trimestrul raportat, pe măsură ce SUA au returnat aproximativ 6,5 milioane de serii de tratament. Anterior, Pfizer prognozase o revenire a veniturilor de 4,2 miliarde de dolari, pe baza returnării a aproximativ 7,9 milioane de serii. Un purtător de cuvânt al Pfizer a declarat că s-a înregistrat o utilizare mai mare a tratamentului cu cele două medicamente decât prognozaseră. Cu toate acestea, posibilitatea de returnare a stocurilor de Paxlovid către guvernul SUA rămâne deschisă, iar compania ar putea face o altă ajustare financiară în trimestrul curent. Veniturile trimestrului, de 14,25 miliarde de dolari, au fost sub estimările Wall Street de 14,42 miliarde de dolari. Compania şi-a menţinut prognozele pentru profitul ajustat şi vânzările din 2024, situându-se între 2,05 şi 2,25 dolari pe acţiune pentru profit şi între 58,5 şi 61,5 miliarde de dolari pentru venituri. Aceasta include o contribuţie de 3,1 miliarde de dolari de la Seagen şi 8 miliarde de dolari în vânzări din Paxlovid şi vaccinul COVID dezvoltat împreună cu partenerul german BioNTech. Pfizer a redus semnificativ cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare în cadrul programului său de reducere a costurilor. Cheltuielile pentru R&D au scăzut cu 22% în trimestru, ajungând la 2,82 miliarde de dolari, datorită reducerilor de cheltuieli cu compensaţiile şi programelor sale de vaccinuri şi boli rare.

