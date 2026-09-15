Proiecte de milioane de lei, blocate în Consiliul Municipal Bălți? Acuzațiile PN

Mai multe proiecte de decizie privind bugetul municipiului Bălți, fondul de rezervă și contractarea unui credit de 100 de milioane de lei pentru lucrări stradale ar rămâne neexaminate de luni de zile în Consiliul Municipal. Reprezentanții Partidului Nostru susțin că situația este provocată de neparticiparea la ședințe a unor consilieri PAS, PSRM și independenți.

Subiectul a fost abordat în cadrul ședinței Consiliului Municipal Bălți de Eduard Pleșca, președintele fracțiunii Partidului Nostru. La ședință au venit și mai mulți locuitori ai municipiului, după ce au fost îndemnați de formațiune să participe și să solicite explicații aleșilor locali.

Potrivit lui Pleșca, printre proiectele care nu au ajuns să fie examinate se numără contractarea unui credit de 100 de milioane de lei, bani care ar urma să fie utilizați pentru construcția și reconstrucția a nouă străzi din municipiu.

„Sunt întrebări care țin de locuitorii municipiului. Sunt întrebări despre buget. Sunt întrebări despre un credit de care noi avem nevoie, de 100 de milioane de lei, care este clar stabilit pentru construcția și reconstrucția a nouă străzi”, a declarat Eduard Pleșca.

Reprezentantul Partidului Nostru susține că printre consilierii care nu participă la examinarea acestor proiecte se numără reprezentanți ai PAS și PSRM, dar și aleși independenți. Pleșca i-a acuzat că, prin acțiunile lor, împiedică adoptarea unor decizii pe care formațiunea sa le consideră necesare pentru dezvoltarea municipiului.

„Orașul Bălți trebuie să crească. Dar nu puteți să mergeți împotriva lucrurilor care sunt pentru oraș. Noi venim cu o acuzație directă împotriva fiecăruia dintre voi, nu împotriva partidului pe care îl reprezentați, ci împotriva fiecăruia personal”, a spus Pleșca.

Deocamdată, consilierii PAS și PSRM nu au venit cu o reacție la acuzațiile Partidului Nostru.