Lovitură pentru exportatori: Rusia blochează importul de semințe și material săditor din Moldova

Rusia a suspendat, începând cu 14 septembrie, importul de semințe și material săditor însoțite de documente emise de Instituția Publică „Laboratorul Central Fitosanitar” din Republica Moldova.

Decizia a fost anunțată de Rosselhoznadzor, autoritatea rusă pentru supravegherea veterinară și fitosanitară. Potrivit instituției, documentele emise de laboratorul moldovenesc nu mai sunt acceptate pentru importul în Federația Rusă.

Rosselhoznadzor explică măsura prin faptul că a expirat perioada în care laboratorul moldovenesc avea competența confirmată în urma unui audit. Instituția din Moldova a fost evaluată în 2023, iar după trei ani era necesară o nouă verificare.

Până la efectuarea auditului și confirmarea competențelor laboratorului, documentele acestuia nu vor fi recunoscute de partea rusă pentru importul de semințe și material săditor.

Măsura Rosselhoznadzor vizează, de asemenea, documentele emise de laboratoare din Mexic și Cehia.