Un nou protest al separatiștilor la Bender: Oamenii, adunați în apropierea postului ilegal de control

Un nou protest a avut loc în regiunea transnistreană, de această dată în apropierea postului ilegal de control amplasat la ieșirea din oraș. Participanții au afișat pancarte cu mesaje precum „Nu genocidului poporului transnistrean”, „Transnistria este un stat autosuficient” și „Operațiunea de menținere a păcii pe Nistru trebuie să continue”.

Presa locală din regiune prezintă manifestația drept o reacție la ceea ce numește „presiunea economică și politică exercitată de Moldova”, transmite Zona de Securitate.

Este al doilea protest de acest tip organizat în mai puțin de o săptămână. O acțiune similară a avut loc joi, 10 septembrie, în fața Palatului de Cultură „Tkacenko” din Tighina/Bender, înaintea ședinței Comisiei Unificate de Control (CUC).

La reuniunea respectivă a participat și noul șef al Misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith. Și atunci, participanții au venit cu pancarte care conțineau mesaje similare celor afișate la manifestația de acum.

După protestul din 10 septembrie, Biroul politici de reintegrare a calificat acțiunea drept una regizată.

În același timp, manifestațiile publice independente sunt puternic limitate în regiunea transnistreană. Acțiunile neautorizate, precum și criticile publice la adresa administrației locale sunt strict controlate și pot atrage persecuții. În aceste condiții, caracterul independent al unor asemenea manifestații ridică semne de întrebare.