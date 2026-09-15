Trump refuză ideea încetinirii dezvoltării AI: SUA trebuie să rămână înaintea Chinei

Președintele SUA, Donald Trump, respinge ideea încetinirii dezvoltării inteligenței artificiale și consideră exagerate unele dintre avertismentele privind pericolele acestei tehnologii. Liderul american susține că Statele Unite trebuie să își păstreze avantajul în fața Chinei în cursa globală pentru AI.

Trump a declarat că mulți dintre criticii inteligenței artificiale vorbesc despre scenarii care, în opinia sa, nu se vor produce, în timp ce prioritatea Washingtonului ar trebui să fie menținerea poziției de lider tehnologic.

„Suntem în avans față de China în domeniul inteligenței artificiale”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor, la resortul său de golf din Irlanda.

Președintele american a adăugat că SUA sunt în prezent cea mai avansată țară în acest domeniu și că își dorește ca situația să rămână neschimbată, argumentând că miza cursei pentru inteligența artificială este una uriașă.

Declarațiile vin în contextul în care dezbaterea privind siguranța AI s-a intensificat după avertismentele formulate de cercetători ai companiei Anthropic. Aceștia susțin că dezvoltarea accelerată a unor sisteme tot mai puternice ar putea reprezenta, pe termen lung, chiar o amenințare pentru omenire.

Trump admite posibilitatea unor limite de siguranță

Deși nu susține încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale, Donald Trump nu exclude introducerea unor măsuri suplimentare de protecție.

„Am putea introduce limite de siguranță. Putem face asta”, a spus președintele american.

El consideră însă că unele dintre cele mai pesimiste scenarii sunt promovate excesiv și nu justifică oprirea sau încetinirea cursei tehnologice.

Administrația Trump s-a arătat, în actualul mandat, favorabilă dezvoltării industriei AI, în timp ce mai mulți lideri din sectorul tehnologic susțin inițiative promovate de Casa Albă.

În același timp, companii și persoane din industria tehnologică investesc sume importante înaintea alegerilor parțiale din 3 noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului.

Printre finanțatorii politici activi se numără și Elon Musk. Comitetul său America PAC a cheltuit deja milioane de dolari pentru susținerea candidaților republicani.

Lideri din industria AI cer reducerea ritmului de dezvoltare

Îngrijorările privind siguranța inteligenței artificiale există și în interiorul instituțiilor americane. În acest an, Pentagonul a atras atenția asupra riscurilor asociate modelului dezvoltat de Anthropic.

În urma avertismentelor recente, mai mulți lideri din sectorul AI au început să susțină posibilitatea unei încetiniri temporare a dezvoltării celor mai avansate sisteme.

Directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a prezentat sâmbătă un plan în trei etape care ar urma să reducă ritmul dezvoltării modelelor și să ofere mai mult timp pentru gestionarea riscurilor.

Inițiativa a primit sprijin inclusiv din partea lui Elon Musk și a directorului general al OpenAI, Sam Altman.

Amodei consideră însă că unul dintre cele mai mari obstacole pentru stabilirea unei „limite de viteză” în domeniul AI este concurența dintre Statele Unite și China.

Potrivit acestuia, avantajele economice și militare pe care le poate oferi inteligența artificială sunt atât de importante încât orice eventual acord ar necesita mecanisme foarte solide prin care să fie verificat dacă toate părțile respectă regulile.

Cercetătorii cer coordonare internațională

Fostul cercetător Anthropic Jacob Coxon, care a părăsit compania și a avertizat public asupra pericolelor dezvoltării rapide a AI, consideră că Statele Unite trebuie să colaboreze cu alte state.

„Cred că avem nevoie de coordonare internațională”, a afirmat Coxon, avertizând că o cursă necontrolată cu China ar putea deveni periculoasă.

Trump a susținut anterior și ideea ca americanii să beneficieze direct de creșterea marilor companii de inteligență artificială, prin posibilitatea ca statul să dețină participații minoritare în acestea.

În același timp, dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale provoacă nemulțumiri în rândul unei părți a populației. Sondajele indică faptul că șapte din zece americani nu își doresc centre de date de mari dimensiuni construite în apropierea locuințelor lor, invocând creșterea facturilor la electricitate și presiunea asupra rețelelor energetice.