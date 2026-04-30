Proiectul inițiat de Renato Usatîi privind majorarea plafonului neimpozabil la colete și bagaje, susținut la Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

Proiectul de lege al deputaților fracțiunii Partidului Nostru, care prevede modificarea Codului vamal și majorarea plafonului de bunuri neimpozabile de la 150 la 500 de euro, a fost examinat în cadrul Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică.

Președintele comisiei a propus înaintarea proiectului spre dezbateri în plen.

Inițiativa legislativă a fost prezentată de președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, care a subliniat că actualele reglementări nu mai reflectă realitățile economice.

„Propunem să modificăm Codul vamal și să ridicăm limita de la 150 la 500 de euro. La 500 de euro deja poți cumpăra lucruri mai serioase pentru familie, mai ales pentru cei care primesc colete din străinătate. Acum regula e depășită de realitate. Din cauza asta apar situații când oamenii încearcă să ocolească taxele, iar sistemul nu mai e corect și nici transparent. Noi vrem să punem lucrurile în ordine, să fie clar și echitabil pentru toți”, a declarat Renato Usatîi.

Pe lângă majorarea valorii neimpozabile pentru coletele expediate din străinătate de la 150 la 500 de euro, proiectul prevede și ajustarea limitelor pentru bunurile din bagajele personale ale călătorilor: până la 600 de euro pentru transport terestru și până la 700 de euro pentru transport aerian sau maritim.

Autorii proiectului susțin că peste un milion de cetățeni moldoveni aflați peste hotare trimit frecvent colete familiilor din țară, iar actualele restricții afectează consumul personal.

Conform procedurilor parlamentare, proiectul a fost examinat în comisie și urmează să fie transmis spre dezbateri în alte comisii de profil, după care va fi prezentat în plen.