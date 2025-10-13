Focar de pestă porcină, depistat la Orhei. Ce restricții au fost impuse

Primăria municipiului Orhei informează că, la data de 6 octombrie 2025, a fost identificat un focar de Pestă Porcină Africană (PPA) în exploatația nonprofesională din satul Ciocâlteni, raionul Orhei.

În gospodărie a fost depistat un cadavru de porcină și trei animale vii care prezentau semne clinice specifice bolii (temperatură ridicată de 40,6°C, lipsa poftei de mâncare și înroșirea pielii abdomenului). Anterior, în aceeași exploatație au decedat patru porcine, fără ca aceste cazuri să fie declarate autorităților veterinare.

Probe de material biologic au fost prelevate și transmise pentru investigații de laborator la Institutul Public „Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranţa Alimentelor” din municipiul Chișinău, care, prin Raportul de încercări nr. 8087 din 07.10.2025, a confirmat prezența virusului Pestei Porcine Africane (PPA).

Cadavrul animalului a fost înhumat conform normelor sanitar-veterinare, iar locurile de contact au fost dezinfectate.

În legătură cu această situație, au fost instituite restricții sanitar-veterinare în conformitate cu Ordinul ANSA nr. 233 din 13 iulie 2022, valabile pe perioada de 30 de zile, după cum urmează:

se interzice mișcarea porcinelor din exploatațiile nonprofesionale către abatoare, puncte de sacrificare, piețe și târguri de animale;

se restricționează vânzarea porcilor vii și a produselor provenite de la aceștia pe întreg teritoriul localităților aflate în zona de protecție, supraveghere sau infectată;

se interzice comercializarea porcilor vii în piețele agroalimentare și târgurile de animale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova;

se impune informarea populației și respectarea strictă a măsurilor sanitar-veterinare de către toți deținătorii de animale.

Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Orhei, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, coordonează acțiunile de prevenire și combatere a răspândirii bolii.

Populația este rugată:

să anunțe imediat medicul veterinar sau autoritățile locale despre orice caz suspect de boală sau mortalitate la porcine;

să evite transportarea sau comercializarea neautorizată a animalelor;

să respecte recomandările autorităților veterinare.