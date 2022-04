Socialiștii și comuniștii din Chișinău, admiratorii fascismului rusesc, „îngrijorați” că nu vor mai putea minți populația

Deputații Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) afirmă că, guvernarea, prin votarea proiectului de lege nr. 23 din 5 aprilie 2022 privind securitatea informațională, va impune cenzură drastică.

În cadrul unui briefing de presă, deputații Blocului au declarat că proiectul dat nu este altceva decât o tentativă de a bloca libertatea de exprimare.

„Orice opinie care nu va coincide cu opinia guvernării poate nimeri în categoria de informații false. Ei sunt siguri că noi trebuie să gândim și să ne exprimăm ca ei. De acum încolo, orice știre nu va corespunde cu dorința lor va fi catalogată ca dezinformare”, au menționat parlamentarii.

Menționăm că de ani de zile Moscova și slugile sale apără cu disperare propaganda rusească, sub pretextul că aceasta ar trebui să se bucure de protecția oferită presei libere și libertății de exprimare. Așa-numitele „știri” pe care fanii fascismului rusesc din Chișinău vor să le „protejeze”, nu se încadrează sub nicio formă în definiția mass-mediei sau jurnalismului, prin urmare nu există niciun motiv ca ele să fie admise. Este unanim acceptat că „presa” de la Moscova se află sub controlul direct al statului rus, care este țară agresoare și care comite genocid în Ucraina.

Codul Penal din R. Moldova are un articol dedicat propagandei războiului, astfel, toți autorii de texte care publică materiale în „presa” rusă cad sub incidența lui, și ar trebui condamnați și dați în căutare prin interpol.

Fasciștii pro-ruși Vladimir Voronin și Igor Dodon.