Putin îl copiază pe Stalin. Soldații ruși care se retrag din fața ucrainenilor vor fi împușcați pe loc dacă vor părăsi „în mod arbitar” pozițiile

Serviciile secrete ucrainene susțin că armata lui Putin a reînființat tradiția celebrelor „detașamente de blocare” care au misiunea de a deschide focul în propriii militari care încearcă să se retragă din fața avansului trupelor ucrainene. Așa-numitele „detașamente de blocare” au fost înființate pentru prima oară în timpul celui De-al Doilea Război Mondial, printr-un ordin emis de fostul dictator sovietic, Iosif Stalin, în timpul bătăliei de la Stalingrad, potrivit Digi24.

Comandanții armatei ruse le-au transmis militarilor din subordine că riscă să fie împușcați pe loc dacă încearcă să-și părăsească „în mod arbitrar” pozițiile, se menționează într-un comunicat al serviciilor militare de spionaj ucrainene.

Ordinul a fost dat în contextul luptelor puternice care se dau în acest moment în zona orașului Bakhmut, din regiunea Donețk, unde ocupanții ruși bombardează pozițiile armatei ucrainene care se luptă pentru controlul orașului.

#DIUinterception

‼️ Invaders Expand Activity Of „Retreat-Blocking Detachments” And Ban To Retreat Under A Death Threat

🔗 https://t.co/WoS0MVITRi pic.twitter.com/9NcIeoWPsV

— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) September 19, 2022